慧榮今年營收看增30% SSD控制晶片是主要動能

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（中央社記者張建中新竹27日電）慧榮科技2021年營收與獲利同創歷史新高，每股純益6.21美元，折合新台幣約172元。慧榮今年展望樂觀，預期營收可望成長20%至30%，固態硬碟控制晶片是主要成長動能。

慧榮2021年第4季在固態硬碟解決方案與固態硬碟控制晶片銷售同步成長推升下，單季營收達2.64億美元，季增4%；稅後淨利6754萬美元，每股純益1.9美元，約新台幣53元。

慧榮總經理苟嘉章表示，面對有限的晶圓供貨情況，慧榮不斷優化產品結構，調整供貨分配，創造更大的價值，2021年締造了佳績。

慧榮2021年總營收9.22億美元，年增71%；稅後淨利2.19億美元，營收與獲利皆創下歷史新高，每股純益6.21美元，約新台幣172元。

展望今年，苟嘉章說，慧榮2022年將有另一波亮眼的成長表現，主要成長動能將來自固態硬碟（SSD）控制晶片的貢獻。

慧榮預期，2022年第1季營收將約2.25億至2.38億美元，年增率預估介於23%至30%；2022年全年營收將約11.1億至12億美元，年增20%至30%。（編輯：張良知）1110127