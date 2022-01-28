本土疫情升溫 防疫保單1月銷量創3個月新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北28日電）本土Omicron疫情升溫，隨春節連假將來臨，民眾預先搶購隔離型防疫保單，據金管會統計，1月截至24日為止，防疫保單銷量達24.6萬件，日均銷量約1萬件，創去年11月以來新高，累計保費收入新台幣1.84億元。

防疫保單包含一般法定傳染病防疫險和疫苗接種險，前者包含針對保戶遭隔離、確診COVID-19給予慰問金或醫療費用給付等，又以隔離型防疫保單最熱門；後者則針對保戶施打COVID-19疫苗，出現不良反應或不良事件，給予醫療補償或喪葬費用給付等保障。

據金管會統計，今年1月截至24日為止，防疫保單承保件數達24萬6414件，合計保費收入1.84億元；理賠件數226件，合計理賠金額達1985萬元。

其中若單看疫苗險，承保件數為9萬756件，保費收入3416萬元；理賠件數82件，合計理賠金額437萬元。相比去年第4季疫苗險買氣逐漸勝過一般法定傳染病防疫險，1月一般法定傳染病防疫險買氣已顯著回升。

防疫保單去年年中銷量達到高峰，8月開始單月銷量跌破百萬件，隨後買氣墜崖式下滑，去年12月單月僅增5萬件左右，不過隨近期本土疫情升溫、臺產防疫保單到期等因素，催動防疫保單買氣，1月短短24日已賣破24萬件，提前創下去年11月以來單月新高。

臺產2020年底推出一張年保費500元、隔離就賠10萬元的防疫保單，熱賣逾400萬件，更在保單停止收件前創下民眾大排長龍買保險奇蹟，如今保單已在1月25日午夜到期。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

臺產今天發布聲明感謝保戶支持，臺產因為這張保單有了翻天覆地的改變，為加速消化400萬件要保書，臺產導入流程機器人（RPA）系統提升出單效率，因應後續疫情大幅升溫，也建立便捷理賠申請與線上服務管道，可說因此大幅加速數位化腳步。

對於是否要再推出新防疫保單，臺產有在評估但沒有推出時間表，相比同業競相推出防疫保單，臺產態度明顯較為保守，疫情及政策變化仍是最大的考量。（編輯：趙蔚蘭）1110128