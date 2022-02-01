2022福虎年金價 台銀：有望突破1900美元上攻不易

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（中央社記者吳佳蓉1日電）2021金價走勢沈悶，邁入2022福虎年，台銀貴金屬部經理楊天立預測，在實體黃金消費、工業性需求支撐下，今年金價走勢有撐，突破每盎司1900美元機會很大，但想上攻2000美元或創新高，得視通膨等風險是否擴大。

有黃金王子之稱的台灣銀行貴金屬部經理楊天立於接受電訪時表示，「回顧2021年，走勢可說相當沉悶」，全年金價高點出現在1月6日，之後陷入橫向整理且呈現收斂型態，波動區間收窄。2022年1月上旬金價雖有突破，但升幅不明顯，顯示市場對黃金吸引力呈現猶豫，陷入底部有支撐，但向上動力不足狀態，

楊天立說明，隨疫苗接種率提升，大家對疫情衝擊的擔憂程度下降，對經濟看法轉趨樂觀，即使有通膨現象，但美國聯準會（Fed）去年不斷信心喊話通膨僅是短期現象，資金因而大量湧入股市、房市、比特幣等風險性資產，被視為避險性質的黃金相對失色。

不過，楊天立指出，經濟轉好，帶動實體黃金消費性及工業性需求明顯成長，加上新興市場國家，例如亞洲國家，存在買小金條避險、抗通膨的需求，支撐金價從去年第3季以來得以緩步墊高。

展望今年金價，楊天立表示，目前國際投資銀行、大型機構看法相當兩極，一派認為，疫情將流感化獲得控制，全球經濟持續成長，Fed升息、縮表動作也可抑制通膨，對經濟金融榮景抱持樂觀，相對悲觀看待金價，認為將下探1600美元至1700美元區間。

另一派預測則完全相反，認為即使Fed3月升息都很難有效控制通膨，主因是考量相關政策力道，不能過度打擊經濟成長、就業或造成股市大跌，且目前股市、房市等風險性資產已過度樂觀反應經濟成長，屆時若因升息影響到經濟成長，風險性資產將明顯修正，資金為避險將轉入金市。

這派看法認為，市場風險性遠比想像更高，因此，今年金價會在Fed3月升息前，有一波小幅下跌，主要是反應利空出盡，接下來金價將上攻1900美元至2000美元。

楊天立表示，今年關注重點包含通膨、抑制通膨政策的有效性，以及已漲多的股市、房市、比特幣等風險性資產是否能繼續支撐等，此外就是美元及實質利率走勢。

同時，楊天立認為，未來風險性因素依舊存在，且有實體黃金需求支撐，今年金價可望在1720至1760美元獲得很好的下檔支撐，並可能再漲一波，突破1900美元機會很大，但要上攻2000美元或創新高不易，得看市場各項風險因素是否再擴大。

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楊天立建議，投資人可將資產的5%至10%配置在黃金，以因應未來風險，投資為存股型、並選擇體質、產業好股票者，黃金避險部位5%就足夠，投資風險高者，比重應再拉高。

完全零投資、只有存款的民眾，在目前通膨、物價上漲、實質利率為負的時代，更應考慮建置黃金部位來避免資產縮水；近期金價若靠近1820至1830美元區間或下方，都是不錯的進場買點。（編輯：林淑媛）1110201