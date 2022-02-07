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台積電開盤勁揚8元 市值增加2074億元

2022/2/7 09:13
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（中央社記者張建中新竹7日電）台股虎年今天開紅盤，展開補漲行情，指數早盤大漲逾100點，台積電股價也有不錯表現，開盤跳空達新台幣644元，上漲8元，市值增加2074億元。

台股春節休市11天，期間美股道瓊工業指數上漲792點，漲幅2.31%；那斯達克指數上揚558點，漲幅4.13%；費城半導體指數上漲102點，漲幅3.05%。

台積電美國存託憑證（ADR）表現相對疲弱，下跌1.46美元，跌幅1.19%。不過，台積電今天股價跳空開高，達新台幣644元，上漲8元，市值增加2074億元，攀高至16.7兆元，貢獻大盤指數約66點。

台積電最大客戶蘋果（Apple）iPhone 13銷售表現亮眼，市占率提升，法人估計，蘋果2021年iPhone出貨量約2.41億支，年增18.9%，並預期2022年iPhone出貨量可望進一步達2.59億支，將再增加7.7%，台積電營運可望受惠。

台積電今年營運展望樂觀，預期美元營收可望成長25%至29%，表現將優於晶圓代工業平均成長20%的水準。台積電並預期，未來幾年美元營收年複合成長率將達15%至20%。（編輯：楊凱翔）1110207

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