虎年開工 國泰金蔡宏圖預見四挑戰期許員工創新局

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（中央社記者蘇思云台北7日電）虎年開工第一天，國泰金董事長蔡宏圖表示，面對疫情、科技、環境、人口老化等四大挑戰，未來10年將更加緊整合集團內跨產業、跨事業群之間協作。他也鼓勵員工保持高度好奇心，「你比你想的勇敢」，共同為集團開創新局。

國泰金控今天發布新聞稿，蔡宏圖今天發表霖園集團的新春談話，過去一甲子在眾人努力下，霖園集團成為橫跨金融、地產建設、醫療、資訊、物流及公益的綜合性集團，集團今年將邁入60週年，將是深具意義的里程碑。

蔡宏圖指出，大環境快速變化，面對疫情、科技、環境、人口老化四大挑戰，應掌握先機展現高度企圖心。疫情打亂世界供應鏈，也改變人與人之間的互動方式，科技顛覆許多傳統產業，現在有許多科技業者搶進提供金融服務，現在還有加密貨幣、區塊鏈帶來全新的去中心化金融（Decentralized Finance），值得關注對金融業的影響。

蔡宏圖表示，極端氣候風險將是所有國家、企業與人民的共同挑戰，此外，台灣也將在2026年邁入超高齡化社會，65歲以上人口將占比達20%，老化速度將是全球最快。這四大挑戰對集團雖然是十分嚴峻的挑戰，但也存在無限機會。

面對下一個10年，蔡宏圖指出集團四大領域未來布局重點，在金融部分，透過科技創新、企業永續的兩大DNA，善用國泰金在銀行、保險、資產管理的三大引擎。

蔡宏圖表示，在保險部分，希望回歸保障本質，更著眼未來人口老化與客戶的保障缺口，透過服務強化社會安全網；在資產管理部分，善用國泰金海內外資源，替客戶管理財富，持續擴充資產管理規模，並透過數位化實現普惠金融；在銀行部分，善用數位力提供客戶更彈性、生活化的體驗，並且立足台灣，放眼亞太。

在地產建設部分，蔡宏圖表示，在穩健建築本業的前提下，將以垂直整合加上水平多角化策略營運，透過上、中、下游，整合建築、營造及樓管綜效，完整建築業的生命週期，並持續朝綜合開發商方向邁進，擴大地產集團事業版圖。

在醫療部分，蔡宏圖表示，國泰醫療體系包括醫院與健康管理，都將積極參與集團的大健康生態圈發展規劃，守護客戶的健康；在資訊部分，將持續探勘新技術，透過整合性的數位平台與服務，進一步壯大整個集團成為數據驅動商業模式。

他期許，下一個10年，集團內必須更加緊整合跨產業、跨事業群之間的協作，發揮整個霖園集團的綜效，相信能夠創造出具有差異化的競爭優勢。

蔡宏圖表示，許多當紅議題像是元宇宙、web3.0、量子計算、太空旅遊等，聽起來好像遙不可及，但發展速度可能遠比想像中更快，集團也要加緊研發，提升經營格局。

新的一年，蔡宏圖也跟集團員工喊話，盼鼓勵每位主管與員工，保持高度的好奇心，更要所有人員相信：「你比你想的勇敢」，一起向前挑戰不可能。（編輯：潘羿菁）1110207