壽險業挺醫護 提供防疫關懷慰問金最高5萬元

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（中央社記者謝方娪、潘姿羽台北7日電）本土疫情升溫，壽險業挺醫護，除了中壽去年提供台北市醫護保險保障，富邦人壽今天宣布，若保戶為醫護人員，今年不幸確診COVID-19，將提供新台幣5萬元慰問金。

因應疫情，富邦人壽今天宣布針對所有保戶、醫護與防疫人員，若於2022年1月1日起至12月31日期間不幸確診COVID-19，將提供防疫關懷慰問金，一般保戶6000元、保戶且為防疫人員3萬元、保戶且為醫護人員5萬元、非保戶的醫護與防疫人員3萬元。

中國人壽先前在疫情期間也持續發揮正向影響力，過去一年提供台北市醫護保險保障、捐助線上心理健康平台建置、契作收購小農與庇護工場商品，幫助逾5萬人次。

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由於春節期間人員流動頻繁，為確保公司正常運作及減少人員染疫風險，富邦人壽今天同步宣布強化防疫措施，內勤人員調配AB班分組居家辦公，居家辦公期間人員不得與他組員工聚餐或會面交流。

富邦人壽指出，業務單位同時在職場內人數上限定為專職人力80%，人員必須落實簡訊實聯制並量測體溫；業務單位會議與訓練活動人數不得超過80人，跨區域全面禁止或改以線上遠距進行；業務員提供客戶保險服務鼓勵以線上進行，如有外出面訪須全程佩戴口罩；客戶櫃檯服務人員全面佩戴口罩，並落實每日體溫監測等。（編輯：蘇志宗）1110207