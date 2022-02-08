上市公司近5年營收 調查：半導體翻倍居冠

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（中央社記者蘇思云台北8日電）CRIF中華徵信所今天發布最新報告，觀察過去5年國內上市公司營收成長率，半導體類股營收成長率達103.24%居冠，年度營收從2017年新台幣2兆元，2021年更突破4兆元大關。

中華徵信所指出，觀察過去5年來國內上市公司（不含KY股）28大類股合併營收成長率，除了觀光類股先後受陸客禁止來台與COVID-19疫情影響營收總額呈現41.05%的衰退外，其他27大類股營收總額都是正成長。

五年營收成長率前5大類股中，中華徵信所分析，半導體類股營收成長率達103.24%表現最為強勁；航運類股靠2021年全球貿易復甦及塞港的特殊情況，以5年營收成長率81.74%居次；資訊服務類股、電子通路業及建材營造類股則各以54%、53.38%及42.06%分居營收成長率3至5名。

不過，中華徵信所表示，連續5個年度營收成長的上市類股只有4大類股，分別是半導體類股、資訊服務類股、電子零組件類股及電腦週邊設備類股，全都屬於電子科技相關類股。

其中，半導體類股不僅連續5年營收成長，並在2018、2020年及2021年三個年度營收成長率都超過20%。5年來半導體類股平均每年營收成長16.13%，5年營收總額由2兆元成長到超過4兆元，營收總額翻倍，不愧是台灣最強產業。

資訊服務業則是過去5年來，唯一每年營收成長都超過5%的類股，過去5年資訊服務業每年平均營收成長率為10.32%，也達到兩位數成長。

至於電子零組件類股及電腦週邊設備類股，過去5年的平均營收成長率分別為7.41%及6.04%，電子零組件類股曾在2018年及2021年營收成長率都超過10%，但其他3年營收成長率則低於5%。

電腦週邊設備類股除2019年僅成長0.35%外，其他4年營收成長率則都達5%以上，2017年營收成長達10.05%則是表現最好的一年。

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過去5年上市電子業由上游的半導體業類股到下游的電腦週邊設備類股，整體成長有目共睹。但是中華徵信所提醒，上市資訊服務業類股營收總額，雖然由2017年的531億元成長至2021年的818億元，營收總額上升幅度約82%，僅次於半導體業，不過營收總額規模未達1000億元，在上市產業類股中僅屬於小而美類股。

中華徵信所表示，在後疫情經濟發展中，甚至未來的人工智慧AI和元宇宙相關虛擬經濟發展中，無論是智慧製造的解決方案或是各種載體的雲端虛擬服務，其重要性都高於製造業本身，但由國內上市資訊服務業的規模過小來看，未來關鍵服務仍須仰賴歐、美、日甚至中國大陸業者，將成為台灣經濟發展較為弱勢的「軟肋」。（編輯：楊凱翔）1110208