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英特爾代工服務推加速器 晶心科、力旺、M31加盟

2022/2/8 14:38
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（中央社記者張建中新竹8日電）為協助晶圓代工客戶將發想概念實作至矽晶產品，英特爾晶圓代工服務（IFS）今天推出加速器，為一個全方位生態系聯盟；除晶心科外，台系矽智財（IP）廠力旺及M31也都加盟。

英特爾晶圓代工服務推出加速器，透過橫跨電子設計自動化（EDA）、IP和設計服務等一系列業者深度合作，加速客戶在英特爾晶圓代工製造平台上的創新。

英特爾（Intel）執行長季辛格（Pat Gelsinger）說，充滿生機的半導體設計生態系，對於晶圓代工的成功相當重要。英特爾與相關企業共同推出生態系聯盟計畫，將在加速推動晶圓代工服務的過程中，扮演關鍵性角色。

英特爾表示，IFS於2021年9月開始推行加速器的初步階段，為汽車晶片設計人員同時提供客製化和業界標準智財，協助轉換至更先進的製程技術。

英特爾指出，隨著IFS加速器的推出，並獲得來自電子設計自動化和設計服務供應商的全面支援，以及一系列合作夥伴的廣泛IP資料庫，更強化鞏固生態系聯盟。

除晶心科加入IFS加速器的IP聯盟，協助打造IFS的RISC-V創新生態系，力旺與M31也都加入IFS加速器的IP聯盟，成為IFS創新合作夥伴。（編輯：張良知）1110208

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