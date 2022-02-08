美國升息在望 中經院：短期干擾但台股有撐

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（中央社記者潘姿羽台北8日電）金虎年報到，投資大眾最關注的就是今年台股表現是否能夠續創佳績，中經院院長張傳章認為，美國聯準會3月升息「槍已經上膛」，關鍵是升息幅度多少，雖然難免對台股帶來短期干擾，但基本面有撐。

中經院今天舉行記者會，張傳章會前接受媒體聯訪時對台股走勢發表看法，他認為，股市最重要的就是基本面、資金面與信心面，台股基本面沒有問題，但與美股連動度高，接下來要關注美國聯準會的升息動向。

張傳章解釋，升息短期會對股市資金面產生影響，因為資產重新配置，且投資人要求的報酬率會因升息而上升，對科技類股比較不利。

「美國看起來應該3月就會動，現在關心的不是會不會升息，而是升多少」，張傳章形容，美國升息「槍已經上膛」，多少會對資金產生影響，但長期來看，只要基本面夠好，股市仍可穩健上升，「台股有這個基本面支撐」。

張傳章並指出，美國升息對股市的短期影響一定在，春節連假期間，美國那斯達克指數跌幅、波動都比道瓊指數還要大，便是反映升息的不確定性；台股基本面有撐，只是外資動向還是很重要，畢竟廣義外資就是熱錢，而熱錢「哪裡可以賺錢就到哪裡」，熱錢移動也會造成股市波動。（編輯：郭無患）1110208