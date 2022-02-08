迎接ESG潮流 昶昕看好電子化學品回收再製

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（中央社記者潘智義台北8日電）預計3月中上市的電子業製程用特用化學品製造商昶昕實業總經理陳彥亨今天表示，因應節能減碳趨勢，近年再生產品銷量增加，去年投產的湖北仙桃廠投產率達20%至30%，盼今年提升至50%以上。

昶昕實業董事長陳國金今天在媒體交流會指出，產品包括酸性蝕刻液、鹼性蝕刻液、剝錫液，主要應用於印刷電路板（PCB）線路成型製程中的蝕刻銅線路及錫蝕刻阻劑，同時具備處理廢液技術，將產製後所產生含貴金屬的化學廢液回收並再生產品，

陳彥亨強調，產品以回收客戶使用廢液再製為主，並生產副產品，除湖北廠生產蝕刻液及回收再重製之外，台灣廠現階段更針對產品製程所需原料，透過回收再製原料，務必全力衝刺ESG（環境、社會責任、公司治理）。

他認為，除了符合ESG之外，在通膨壓力下，原物料價格上漲，回收再利用也是最佳的選擇。

昶昕回收液再製品當中的硫酸銅產品在台灣生產，並透過貿易商銷售予澳洲鋅礦場，氧化銅則在中國生產並銷售予當地銅礦冶煉廠。

近年受惠兩岸電子業需求暢旺，同時在全球原物料價格上漲情況下，生產再生銅鹽產品所受影響小且可穩定供應，因此訂單大幅增加。

昶昕統計，去年前3季合併營收新台幣30.65億元，較前年同期成長約47.57%；合併營業毛利4.45億元，較前年同期大幅增加69.20%；合併營業利益2.01億元，較前年同期增加187.14%。

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昶昕財務長黃育賢說明，2021年前3季營收大幅成長，主因再生產品如硫酸銅、氧化銅、碳酸銅等含銅鹽類再生化合物因國際原物料銅價上漲，訂單大幅增加，印刷電路板（PCB）線路蝕刻藥水更是啟動再生利用和再生品的驅動力。

PCB線路蝕刻藥水不但滿足PCB與半導體客戶產業升級，將電子線路細緻微小化，材料環保無毒化，並可提升客戶在線路蝕刻製程中達到減碳、減廢效益，協助製造業廠商降低碳足跡，進而達到碳中和目標。（編輯：張均懋）1110208