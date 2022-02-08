台開遭列分盤交易 金管會：未改善最快11月下市

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（中央社記者謝方娪台北8日電）台開7日因存款不足被退票，遭證交所列為分盤交易，金管會指出，若台開沒有在一定期限內與債權人達成和解，將被證交所處以停止買賣甚至終止上市，最快可能在今年11月就下市。

台開自去年4月起陸續因跳票或財報遭會計師出具「繼續經營能力有重大不確定性」的查核報告意見，被證交所列為變更交易方法的有價證券，2月7日再因存款不足遭金融機構退票。

金管會證期局主秘高晶萍今天表示，依證交所規定，從今天開始對台開有價證券除了變更交易方法，必須採行分盤集合競價，以提醒投資人注意這類股票。

高晶萍指出，若台開自2月9日起3個月內沒有辦法和債權人達成和解協議，3個月後證交所會處以停止買賣，停止買賣後台開若連續6個月仍沒改善，將遭證交所中止有價證券上市，換言之，台開最快可能在今年11月下市。

金管會統計，截至2021年底止，共有10家銀行、1家票券公司對台開持有債權，授信總餘額新台幣78億元，其中49億元為有擔保授信、29億元為無擔保授信。

金管會銀行局副局長童政彰說明，銀行必須依規定評估資產狀況，針對預期損失提列備抵呆帳，目前11家金融機構都已依照規定進行資產評估，提列適足的備抵呆帳。（編輯：張均懋）1110208