春節和淡季因素 南亞科、旺宏1月營收近期低點

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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）記憶體廠公布1月營收，其中旺宏自結合併營收新台幣37.18億元，是7個月來低點；南亞科1月營收67.72億元，是10個月低點。

法人表示，旺宏和南亞科1月營收來到近幾個月低點，主要是月底有農曆春節假期和季節性淡季影響。

旺宏自結1月合併營收37.18億元，較去年12月40.92億元下滑9.15%，比去年同期30.06億元增加23.67%；南亞科自結1月合併營收67.72億元，較去年12月69.36億元減少2.37%，比去年同期55.32億元增加22.42%。

旺宏在1月下旬線上法說會表示，看好今年各產品線表現，編碼型快閃記憶體（NOR Flash）市場看不到烏雲，今年資通訊產業景氣暢旺，NOR Flash產能卻沒有更多供應，對今年NOR Flash供需情況樂觀。

觀察旺宏NOR記憶體應用，法人預期車用需求看佳，其次是5G基地台、再者是醫療工規應用。

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南亞科在1月下旬法說會中預估，第1季動態隨機存取記憶體（DRAM）供應商庫存水位健康，因缺料影響電視等產品生產，或地緣政治等負面因素影響，終端產品市場有些調整，第1季DRAM產品價格可能小幅修正，跌幅將約1%至3%。

南亞科表示，第1季DRAM產品合約價跌幅較市場預期縮小，標準型記憶體現貨價也回升一陣子，預期第2季DRAM產品價格可望較第1季持平或小幅成長。（編輯：張均懋）1110209