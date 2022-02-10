台郡遭外資降評 庫藏股無力股價跌破百元

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（中央社記者江明晏台北10日電）台郡法說會釋出今年上半年營運淡季不淡等展望，但多家外資擔憂利潤表現，紛紛調降目標價，拖累台郡今天股價跌逾4%，跌破百元關卡，今天起實施的庫藏股也難顯神威。

軟板大廠台郡9日舉行法人說會，公布去年每股盈餘8.19元，略低於前年，但看好5G需求逐步升溫，今年上半年營運可望淡季不淡，台郡將持續開發高速高層LCP新技術，多元化的進入車用、擴增實境/虛擬實境（AR/VR）等市場領域，2022全年度生產產值估將較2021年度有個位數百分比的成長。

此外，台郡決議將實施庫藏股，預計買回期間為今天至4月8日，預定買回的數量為1萬5000張，買回價格區間為86元至117元，但台郡今天股價下跌逾4%，低點下探97.3元，跌破百元關卡。

多家外資出具報告並調降台郡目標價，亞系外資表示，基於智慧型手機成長疲軟和定價壓力等因素，決定調降台郡評等至「賣出」，目標價由98元下修至84元，儘管台郡在2021年年中重新進入天線供應鏈，但利潤率進一步下降，代表定價壓力繼續超過組合改善的好處；加上預估2022年智慧型手機成長有限，即將推出的iPhone導入新液晶聚合物LCP項目的機會小，未來18個月LCP的向上空間恐有限。

美系外資表示，台郡股價下修空間有限，因此重申「買進」評等，但下修目標價從137元至126元；日系外資則認為LCP長線仍將成長，重申「買進」評等，但目標價從142.4元下修至128元。

至於另一家美系外資則表示，考量台郡近期新產能的收益率稀釋、研發和折舊費用增加對公司利潤率造成壓力，以及過度依賴蘋果業務的擔憂，重申「賣出」評等，目標價從93元降至90元。（編輯：楊凱翔）1110210