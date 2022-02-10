台積電領漲電子航運齊衝 台股漲186點收復月線

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（中央社記者蔡芃敏台北10日電）台股今天在台積電尾盤拉高帶動，以及電子權值股、航運族群拉抬下，大盤終場收在今天高點18338.05點，上漲186.29點，成功收復月線。

台股今天開高，雖盤中一度翻黑，但在電子權值股、百貨、航運等族群領軍下，終場大漲186.29點，以18338.05點作收，成功站回月線約18187點，成交金額較昨天略減，至新台幣2806.53億元。

台股終場大漲百點，電子權值股功不可沒，台積電1月營收公布在即，終場大漲16元，收649元，聯發科上漲2.65%，漲30元至1160元。

股王矽力-KY收漲4.35%，至4080元；富邦媒上漲逾7%，收1180元，助百貨族群指數收高。

貨櫃個股午盤過後拉高，貨櫃三雄長榮、萬海、陽明終場均收紅，其中長榮漲幅逾2%最高，終場漲至132元。波羅的海乾散貨指數（BDI）日漲13.84%，散裝個股中以慧洋-KY表現最強，漲幅3.7%；業界看好鋼鐵市況回暖，指標股中鋼收漲2%，至35.65元。

法人分析，美國將公布CPI（消費者物價指數），可能再次增強美國聯準會（Fed）升息決心，恐致美股再次大幅震盪。台股開春後呈現落後補漲格局，連續4個交易日上揚，但受美股連動下，預期台股短線月線恐難站穩；不過，將進入法說會旺季，又有財報利多支撐下，台股指數有望持續盤堅。

法人認為，長線而言，經濟面仍維持成長趨勢，企業獲利仍有望持續創高。雖然Fed轉為緊縮，也會導致股市動能降低，但股市並不會轉為空頭。（編輯：楊凱翔）1110210