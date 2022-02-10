MSCI季度調整 台股權重2降1升

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（中央社記者吳家豪台北10日電）指數編纂公司MSCI（明晟）今天公布季度調整結果，台股在全球新興市場指數權重調降至16.37%、在亞洲除日本指數權重下調至18.56%，在全球市場指數權重則上調至1.91%，最新權重將於2月25日收盤生效。

本次 MSCI MSCI是什麼？調整對台股有什麼影響？ MSCI是由摩根士丹利資本國際公司編制、以美元計價的股價指數。它提供投資專業人士一致性的比較基礎，克服各國市場各自的匯率、指數編制差異，像是投資組合經理、學者及金融機構經常利用MSCI來檢視各國市場狀況。

當MSCI指數調整時，投資專業人士也會因應調整資金配置與避險策略。以台股為例，如果MSCI調高台股權重，全球基金在台灣的分配將可能增加，進而吸引國際資金投資，因此MSCI每一季度（2月、5月、8月、11月）調整都受到關注。 資料來源：大昌證券 看更多 關閉 季度調整，台股在「MSCI全球新興市場指數」權重由16.39%下調至16.37%，調降0.02個百分點；在「MSCI亞洲除日本指數」權重由18.70%下調至18.56%，調降0.14個百分點；在「MSCI全球市場指數」權重由1.90%上調至1.91%，調升0.01個百分點。

MSCI台灣指數成分股方面，本次新增1檔、刪除1檔，指數成分股將維持86檔，並有16檔成分股調整在外流通股數。

本次權重調升最多為新增成分股元太，權重增加0.38個百分點；調降最多個股為刪除成分股緯創，權重減少0.23個百分點。

本次MSCI季度調整以「MSCI全球新興市場指數」觀察，權重調升最多國家為中國及印尼，權重各增加0.07個百分點；調降最多國家為墨西哥，被下調0.05個百分點，其餘國家權重變化不大。

法人表示，台灣12月景氣對策信號燈號續呈黃紅燈，領先指標轉呈微幅下跌，但同時指標持續上升，顯示國內景氣仍處穩健成長，經濟基本面表現尚佳，有利台股後市表現。

不過，法人也指出，近期受到重要經濟體的貨幣政策轉趨鷹派、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變種病毒Omicron肆虐及俄烏情勢緊張影響等，可能造成金融市場波動加劇。（編輯：楊蘭軒）1110210