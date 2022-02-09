看好台股後市 外資連3月淨匯入逾千億元
2022/2/9 21:08
（中央社記者謝方娪台北9日電）台灣經濟基本面堅強，看好台股後市，外資連3月大舉淨匯入。金管會統計，整體外資1月淨匯入40.5億美元，折合約新台幣1126.8億元，連3月淨匯入金額都在40億美元以上。
金管會今天公布1月外資動向，外資1月淨匯入40.6億美元，陸資淨匯出0.1億美元，整體外資合計淨匯入40.5億美元，折合約新台幣1126.8億元。
去年10月台股盤整，整體外資小幅淨匯出，不過11月就看準時機回頭，大舉淨匯入61億美元，創下至少逾10年最大淨匯入量，12月再淨匯入47.61億美元，帶動全年累計淨匯入破200億美元大關，達210.51億美元，創近12年新高點。
今年1月台股受到美國聯準會（Fed）轉鷹、國際股市動盪影響，單月跌幅達2.98%，整體外資賣超上市股票235.95億元、賣超上櫃股票204.26億元，總計賣超台股440.21億元，不過整體外資1月仍持續淨匯入40.5億美元，連3月淨匯入量大於40億美元，折合新台幣皆逾千億元資金，顯示外資對台股仍有信心，等待更好時機進場布局。
截至今年1月底為止，整體外資累計淨匯入餘額達2336.46億美元，續創新高水位。（編輯：趙蔚蘭）1110209
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