美股4大指數齊揚 法人：台股仍有上攻實力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡芃敏台北10日電）科技股率領美股大漲，美股4大指數全面上揚。法人指出，台股加權指數昨天重返萬八關卡之上，新春開紅盤後連3漲，加上日指標落底轉強，台股短線仍有上攻實力。

美國公債殖利率漲勢暫歇，科技股領軍美股大漲，美股4大指數全面收漲。其中，道瓊工業指數上漲305.28點，以35768.06點作收；標準普爾指數上漲1.45%，收在4587.18點；科技股那斯達克指數收漲295.92點，以14490.38點作收；費城半導體指數揚升118.59點，收3653.72點。

台股昨天由台積電等權值電子股帶動漲勢，終場收漲185.2點，以18151.76點作收，成交金額為新台幣2940.63億元。

法人分析，各族群類股輪動與成交量回溫下，台股新春開紅盤後連3漲，加上日指標落底轉強，短線仍有上攻實力；台股昨天持續維持輪動，不過指數上漲時，成交金額卻呈現量縮，若突破月線約18196點未能補量，恐將轉趨震盪。

法人指出，反彈行情可望持續，聚焦法人加碼、趨勢產業相關、獲利穩健且股價處於相對低檔股。

產業消息部分，MSCI（明晟）今天公布最新季度調整，MSCI全球指數新增21檔成分股，剔除11檔。其中，台股新增元太，緯創遭剔除，轉進小型指數。調整結果預計2月25日收盤生效。

傳動元件大廠上銀自結1月合併營收24.01億元，較去年12月20.22億元成長18.7%，比去年同期19.65億元增加22.17%。

慧洋-KY 1月營收19.31億元，月減6.3%，但較去年同期成長逾7成。慧洋認為，波羅的海乾散貨指數（BDI）短線回檔，不過在市場供需失衡下，看好運價可望逐漸回升。（編輯：楊蘭軒）1110210