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金管會抓到保險公司替銀行養電銷 要求追帳至少5年

2022/2/10 18:57（2/10 19:32 更新）
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金管會先前抓到保險公司替銀行養電話行銷，已要求保險公司全面清查並追討相關費用。（中央社檔案照片）
金管會先前抓到保險公司替銀行養電話行銷，已要求保險公司全面清查並追討相關費用。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝方娪台北10日電）金管會先前在金檢抓到保險公司支付不合營業常規費用給銀行通路，替銀行養電銷人員，金管會表示，已要求保險公司全面清查並向銀行追討返還相關費用，「只要帳冊還在就要追，至少必須回溯5年以上」。

金管會去年在金檢發現，友邦人壽及安達產險透過台新銀行辦理電話行銷，但友邦人壽及安達產險除了給付佣金，還提供台新銀行所需的設備、場地及租金費、水電費、電話費、管理費、法定在職訓練費及人事費等，形同替銀行養電銷人員，金管會初步估計涉及費用高達上億元。

金管會除了重罰台新銀行新台幣300萬元，也要求台新銀行全面清查是否對其他保險公司有類似行為，且必須將收取的非常規費用返還保險公司。另一方面，金管會要求保險公司收回費用後不得認列獲利，必須全數提列特別盈餘公積，除非金管會核准，否則不許動用。

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金管會保險局副局長張玉煇今天指出，目前台新銀行正在清查中，金管會將持續追蹤台新銀行後續處理情形；此外，若有其他保險公司替銀行負擔營業成本，只要被金管會發現，就會依保險法相關規定處理，且會要求保險公司同樣要追回相關費用。

目前金管會已要求保險公司全面自行清查，張玉煇強調，依照稅法規定，公司必須保留帳冊5年，「保險公司若有相同行為，只要帳冊還在就要追，不是只要回溯5年而已」，目前先由各保險公司自行處理，金管會後續將緊盯各公司處理情況。（編輯：黃國倫）1110210

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