變相收保險招攬佣金 金管會開罰7金融業2040萬元

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（中央社記者謝方娪台北30日電）針對銀行、保代通路向保險公司收取非營業常規費用等缺失，金管會今天一口氣開罰友邦人壽、兆豐銀、台企銀、東森保代、台新銀、安達產、太孚保代共7家金融業，罰單總計達新台幣2040萬元。

金管會保險局長施瓊華今天親自宣布對7家金融業開出2040萬元大紅單，7家受罰金融業主要涉及4大缺失態樣，包含金融通路提供客戶名單，換取保險公司佣金；保險公司替通路負擔營業成本；保險公司支付通路高額廣告費；保險公司展延通路代收保費解繳期限等。

金管會辦理一般金檢發現，兆豐銀、台企銀、東森保代等通路，皆提供客戶資料或同意友邦人壽可對已承保的客戶再次行銷，友邦人壽成功銷售後以「佣金」名目出帳給通路，但實際上通路並非保單實際招攬人員。

此外，台新銀辦理電話行銷，友邦人壽及安達產除了給付佣金，還提供台新銀所需設備、場地及其他費用，例如租金費用、水電費、電話費、管理費、法定在職訓練費用及人事費用等。

換言之，友邦人壽及安達產以其他名目支付不合營業常規的費用給台新銀，據金管會初估，台新銀收取友邦人壽及安達產非常規費用恐高達上億元。

施瓊華強調，台新銀向保險公司收取非常規費用，違規時間長、嚴重影響市場秩序，除重罰台新銀300萬元以外，已要求台新銀全面清查是否對其他保險公司有類似行為，且必須將收取的非常規費用返還友邦人壽及安達產。

友邦人壽、安達產收回給付台新銀的非常規費用後，施瓊華也要求不能認列獲利，必須全數提列特別盈餘公積，除非金管會核准，否則不許動用。這也是金管會史上首例對保險公司祭出此要求。

金管會金檢也發現，安達產支付通路關係企業廣告費，沒有事先約定計算方式、評估費用合理性及成本和效益評估，且按寄發E-DM份數支付高額廣告費給東森保代；由於寄發E-DM是保代為進行電話行銷的管銷費用，金管會認為，支付此廣告費等於變相給付佣金。

此外，安達產為爭取業績，針對太孚保代未繳回代收保費的交易，就沒有認列入帳，違反保險業財報編制準則，且安達產沒有積極處理、一再展延繳回期限，讓保代有挪用保費空間；金管會調查，太孚保代代收但未繳回安達產的保費超過5000萬元。

施瓊華表示，除了重罰安達產600萬元，並要求安達產重編財報、重新公告；太孚保代挨罰300萬元且必須停止代收新契約保費業務半年。

針對上述缺失，安達產險總計遭罰900萬元、台新銀遭罰300萬元、太孚保代遭罰300萬元、友邦人壽挨罰180萬元、兆豐銀挨罰150萬元、台企銀挨罰150萬元、東森保代挨罰60萬元。（編輯：林克倫）1101230