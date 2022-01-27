行員向保全洩露客戶個資 金管會要台新銀落實3件事

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近日台新銀行板南分行（圖）行員向保全洩露客戶個資，引起外界譁然，台新銀已開除行員並向金管會通報重大偶發事件。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）

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（中央社記者謝方娪台北27日電）近日台新銀行板南分行行員向保全洩露客戶個資，引起外界譁然，台新銀已開除行員並向金管會通報重大偶發事件。金管會指出，將要求台新銀落實法遵、加強員工教育訓練、積極和個案當事人溝通。

一名網友近日在網路社群平台Dcard發文控訴，日前去新北市板橋區台新銀行板南分行辦理開戶，沒想到保全覺得該名網友漂亮、想認識，行員就將開戶資料中的電話號碼抄給保全，因此網友離開後遭保全用電話號碼加LINE傳訊息。

貼文一出引起外界譁然，遭點名的台新銀行對媒體回應「對該案保全人員及計時櫃員的不當行為已予最嚴厲處分」。金管會銀行局副局長林志吉今天在例行記者會證實台新銀已向金管會通報重大偶發事件，金管會將緊盯銀行後續處理情形，依相關規定處置。

林志吉指出，此案為台新銀執行客戶資料保護的個案缺失，台新銀已特別說明該名保全人員已被保全公司調離原先職務，不會再派遣至銀行擔任保全人員，另外，該名行員法遵意識薄弱、違反台新銀行員工守則，台新銀已終止和該名行員的僱用契約。

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此外，台新銀為避免未來再次發生類似的不當使用客戶個資案件，已強化相關人員訓練，後續將依與保全公司的合約約定，向保全公司追究相關責任。

林志吉強調，金管會會緊盯台新銀通報重大偶發事件的後續處理情形，也會責成台新銀持續落實法遵、加強員工教育訓練，就個案部分，已要求台新銀必須積極與當事人溝通協處，確保客戶資料沒有繼續被不當使用，以保障客戶權益。（編輯：趙蔚蘭）1110127