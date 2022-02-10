仁寶擬收購POS廠普達65%股權 擴大工業電腦布局

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（中央社記者吳家豪台北10日電）筆電代工廠仁寶今天董事會通過以每股現金新台幣30元公開收購飛捷科技旗下興櫃POS廠普達系統65%股權，將成為最大股東，藉此擴大工業電腦布局。

仁寶晚間召開重大訊息記者會指出，本次公開收購案將向金融監督管理委員會申報並公告，申報日預計不晚於今年2月11日，公開收購開始日預計不晚於2月14日。

仁寶預定對普達最高收購數量為1365萬股，約占普達已發行普通股股份總數65%；最低收購數量為1071萬股，約普達已發行普通股股份總數51%，預計公開收購截止日為今年3月7日。

仁寶副總經理兼發言人呂清雄表示，普達自2009年成立以來，致力於開發與設計高品質及高性能的端點銷售（POS）系列產品，並以自有品牌Poindus行銷全球，著重軟硬體整合能力。除POS終端機系統外，普達產品線也包含工業觸控顯示器、工業平板電腦等工業物聯網設備，是零售業和餐飲業POS系統和觸控顯示器的著名品牌。

呂清雄說，仁寶目前在工業電腦的產品主要為工業用顯示器，希望透過此次合作，加速在工業電腦領域布局。普達在POS產業的經驗以及在歐洲的銷售通路，有助仁寶在產品面及市場面拓展在工業電腦領域的廣度。

他指出，雙方合作可借助仁寶在採購、生產與技術研發的能力，搭配普達在市場與通路的經驗，提升產品品質、優化成本結構，加快新產品研發進度，提升整體競爭力、發揮綜效，對雙方公司的財務及業務均有正面助益。

呂清雄強調，仁寶內部雖有工業電腦事業，但著重代工，而普達以品牌為主，未來收購普達後可相輔相成。

呂清雄坦言，筆電產業相當競爭，被稱為「毛三到四」（毛利率3%至4%）。仁寶看到工業電腦領域的毛利率、營業利益率、淨利率都比筆電更好，積極發展高附加價值產品。（編輯：張均懋）1110210