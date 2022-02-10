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防疫保單買氣熱 日均投保逾2萬件

2022/2/10 20:27
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（中央社記者謝方娪台北10日電）防疫保單買氣回來了，據金管會統計至2月7日，整體防疫保單承保件數達1355萬8257件，今年1月10日以來平均日賣2.2萬件左右，其中以一般法定傳染病防疫險買氣較高，占比近7成。

金管會今天公布防疫保單業績概況，截至2月7日為止，整體防疫保單承保件數達1355萬8257件，保費收入達新台幣87.29億元；理賠件數為3萬6351件，理賠金額達25億1163萬元。

受年初Omicron疫情升溫影響，今年1月10日以來，保險公司防疫保單承保量大增近63萬件，平均日賣2.2萬件。

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若進一步觀察防疫保單熱賣類別，疫苗險賣20萬件左右、占比逾3成，另有近7成都是一般法定傳染病防疫險，例如針對隔離、確診COVID-19給予慰問金或醫療費用給付的保單，其中又以隔離型防疫保單最受民眾青睞。

防疫保單去年年中銷量達到高峰，8月開始單月銷量跌破百萬件，隨後買氣墜崖式下滑，9月銷量約40至50萬件，10月新增承保件僅約35萬件，11月剩10萬件左右，12月再跌至5萬件，不過隨近期本土疫情升溫、臺產防疫保單到期等因素，催動防疫保單買氣，1月前24日已賣破24萬件，買氣大幅回升。（編輯：趙蔚蘭）1110210

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