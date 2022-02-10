菲律賓台商進軍養豬業平抑肉價 進口近千頭種豬

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（中央社記者陳妍君馬尼拉10日專電）非洲豬瘟侵襲下，中華民國僑務諮詢委員呂秀男在菲律賓興建現代化養豬場，進口近千頭丹麥種豬昨天運抵馬尼拉。呂秀男說，預計到2025年，年產量可達12萬頭，有助平抑肉價。

呂秀男畢業於中興大學畜牧系，1972年赴菲在華僑開設的大型肉豬場工作，後來從事飼料業，旅居菲國近50年。

菲國統計署數據顯示，2019年8月菲律賓爆發非洲豬瘟以來，豬隻從2019年10月的1301萬頭劇減到去年10月的987萬頭，減少24.14%，豬肉價格隨之暴漲。呂秀男因此重燃養豬的夢想，開始找地並在呂宋島中部巴丹省興建養豬場。

呂秀男進口的997頭丹麥種豬昨天運抵菲律賓。他告訴中央社記者，為引進丹麥技術和種豬，他至今耗資9億披索（約新台幣4.89億元），建成一個種豬場和肉豬場；預計到2025年，將可建成4個種豬場和肉豬場。

由於非洲豬瘟陰影仍未消散，呂秀男非常重視養豬場消毒和衛生。

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他表示，種豬入住豬舍後，養豬場就嚴格限制人員進出。25名工作人員必須待滿兩個月才能回家休假；回到養豬場後要隔離5天，才能重回豬舍工作，甚至連養豬場伙食都不含豬肉和牛肉，避免非洲豬瘟病毒傳入。

呂秀男說，預計到10月底，第2個種豬場和肉豬場必須完工，讓配種後出生的小豬可以在11月入住。到了2025年，年產量預計達12萬頭肉豬，將可協助平抑菲律賓豬肉價格，並對菲國豬隻品種改良有所助益。（編輯：黃自強）1110210

中華民國僑務諮詢委員呂秀男看好菲律賓養豬業前景，引進丹麥技術興建現代化養豬場，進口近千頭丹麥種豬9日運抵馬尼拉，並送到位於巴丹省的養豬場。（呂秀男提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 111年2月10日