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211國際女科日 科技部支持女力擴大各項友善措施

2022/2/11 15:22
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（中央社記者潘姿羽台北11日電）今天是「211國際女科日」，為了鼓勵更多女性投入科研領域，科技部長吳政忠表示，科技部將持續響應國際女科日，爭取女性充分且平等參與科學研究的權利，並擴大提供各項友善措施。

科技部今天舉辦「Women's Tech Talk卓越科技女，最美的力量」座談會，以響應2015年12月22日聯合國大會所訂的2月11日「婦女和女童參與科學國際日」（International Day of Women and Girls in Science），爭取婦女、女孩能充分、平等地參與科學權利，以及鼓勵更多女性與青少女投入STEM或相關科研領域。

基於生育及家庭照顧等因素，不少優秀的女科研人必須離開科研職場，為了協助台灣女性科研人充分發揮研究能量，科技部透過專案補助，協助因故久未從事研究的女性研究人員回歸科研工作行列。

科技部111年度支持女性科研人才相關預算較110年增加新台幣1.2億元，吳政忠表示，將在科技政策規劃時，融入性別觀點與思維、納入人文素養、強化科普扎根、加強公私協力，共同營造有利女性發展的科研環境。

吳政忠表示，科技部投入與支持女科人才的措施包括針對懷孕到育有3足歲以下子女的女性科研人員，可提出所需研究人力申請；無執行科技部研究計畫者，得每年1次以隨到隨審方式提出專題研究計畫申請，擇優補助；生育期間的國際學術交流不應間斷，女研究者在參加國際學術研討會期間，得依實際需求核給托兒服務經費。

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此外，相關措施還有建立各科研領域的女性社群，藉以互相傳承、分享及交流相關經驗；在科學園區打造示範性職場托育環境；舉辦各種科普推廣及座談交流活動，積極向下扎根，促進未來女性科學家投入科研職涯。

吳政忠說，未來科技部將積極推動國際相關女科活動，以鏈結國際資源能量，接軌國際，讓台灣優秀女性科學家能邁向國際科研舞台；科學研究環境的建構上，則能進一步朝向人才儲備（Talent Pool）、包容性（Inclusion）、多元化（Diversity）等全方位均衡發展，以切合科技部創新、包容、永續的施政願景，並呼應聯合國 SDGs永續發展核心指標，實現性別平等。（編輯：蘇志宗）1110211

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