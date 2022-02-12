外資虎年首週回補台股155億 後市觀察通膨俄烏局勢

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（中央社記者韓婷婷台北12日電）外資在牛年末連2週大賣台股逾千億後，虎年開紅盤陸續歸隊，首週買超新台幣155億元。展望後市，法人指出，美股消化通膨利空，稍影響台股漲勢，加上俄烏局勢緊張，指數波動可能加劇，但業績亮眼個股仍有表現空間。

觀察外資動向，本週大買長榮航9.28萬張居冠，三大法人合計買超15.76萬張，同樣居週冠軍。法人預期，全球擬與病毒共存，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響趨緩，航空客運市場復甦將至。

新春開紅盤後，台股展開落後補漲行情，單週上漲636.54點，週線漲幅3.6%，指數來到18310.94點，順利收復季線、月線等所有天期均線。

三大法人方面，隨著投資氣氛好轉，外資與投信法人雙雙站在買方，外資單週回補台股155.04億元，投信也大舉買超逾百億達140.77億元，僅有自營商賣超台股21.13億元，三大法人單週合計買超台股274.68億元。

融資部分，在連續4週減肥後，首度增加，單週融資增加約73億元，融資餘額來到2635.09億元；融券也增加6萬3144張，融券餘額為46.05萬張。

在類股表現方面，類股全面上揚，其中又以貨櫃、高速傳輸IC設計、IP股及車用為四大主流。

至於櫃買OTC指數在虎年首週同樣大漲近3.3%，惟之前拉回幅度較加權指數深，因此目前僅收復半年線與月線，距離上方季線仍有一段空間待收復。

展望後市，永豐投顧表示，美股消化通膨利空，稍影響台股漲勢，在重量級公司如聯發科、譜瑞及力旺展望樂觀，加上產業領頭股如台積電、欣興、長榮、豐泰等元月營收創新高，個股仍有表現空間。

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永豐投顧指出，外資於封關前賣超台股達1255億元，虎年僅回補155億元，在融資部分，封關前融資餘額由2843億元連15日減碼，減額達282億元，目前也僅慢慢回補73億元，在籌碼面上，台股尚具備籌碼優勢。

新光投信表示，台股年後開紅盤，指數再攀萬八，加上台積電近期連續上漲，股價被低估的半導體類股，不僅成為台股基金低接的主流族群，更吸引投信發行台灣半導體新ETF準備搶市。通膨升息持續干擾下台股難免波動加劇，待逢回擇優布局。（編輯：楊蘭軒）1110212