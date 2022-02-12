Omicron高傳染力催動檢測需求 台廠營運轉旺

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（中央社記者韓婷婷台北12日電）Omicron的高傳染力，讓核酸（PCR）檢測及快篩試劑需求大增。急單挹注下，原本趨淡的檢測相關防疫股元月營收轉旺，泰博、瑞基、金萬林等營運回溫，其中瑞基更寫下歷史新高紀錄。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情對防疫相關產品需求在去年中達到高峰，之後漸漸降溫，但自去年底起，Omicron變異株的高傳染力，掀起新一波疫情。

由於Omicron疫情快速擴大，除了各縣市政府、疫情指揮中心外，移工、企業快篩檢測需求也瞬間大增。業者表示，國際大廠快篩試劑受制於船期影響，緩不濟急，訂單也轉向國內醫材廠，在急單挹注下預計將推動首季業績回溫。

國內COVID-19抗原快篩試劑龍頭泰博在1月中即宣布緊急調整產能，把6至7成人力移到快篩產線，春節期間更增加人力、加班趕工，1月出貨量約達150萬劑，進一步推動1月營收衝上新台幣7.44億元，月增達67.35%，年增也有40.48%，僅次於去年6月的歷史最佳紀錄，創下歷史次高。

泰博指出，此波需求主要來自政府單位、零售通路及大型企業，預計2月出貨量有機會挑戰300萬劑。除了台灣市場外，泰博預計後續在取得美國及澳洲認證後，完成抗原快篩在全球主要市場的布局。

瑞基海洋生技則在COVID-19及非洲豬瘟試劑需求雙動能下，元月營收衝上1.26億元，創下歷史新高，年成長91.75%，月增26.23%，表現亮眼。

瑞基表示，Omicron疫情由歐美擴大至東南亞，國內外主要市場檢測需求持續增加，西班牙市場與非洲索馬利蘭亦持續出貨；台灣因應Omicron疫情與年節連假人流，各檢測單位亦積極備貨。

國光生技子公司安特羅1月營收從去年12月的179萬元擴增到302萬，月增68%，年增267%。

金萬林1月檢測試劑與快篩試劑出貨維持高檔，營收4381萬元，創下同期新高，較去年同期成長76%，但相較去年12月下滑19.3%。Omicron變種病毒傳染力強，金萬林預期居家快篩試劑與核酸檢測試劑仍有大量需求，預計首季營收可保持成長。

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普生1月合併營收3570萬元，年減31.14%，但較上月增加18.7%。普生表示，年減主因在於去年同期為全球疫情相對高峰，比較基期較高。

普生表示，隨著近期Omicron傳播，持續擴大全球經銷布局，集團旗下摩洛哥、泰國等合作經銷商亦持續向當地政府申請RT-PCR、抗原快篩等試劑產品註冊，有助於旗下全系列COVID-19檢測產品接單，第1季營運仍維持審慎樂觀看法。（編輯：楊蘭軒）1110212