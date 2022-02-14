體育用品與自行車雙展3月登場 規模達3000攤

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（中央社記者梁珮綺台北14日電）台北國際體育用品展3月將採虛實整合方式登場，線上展3月9日率先開跑，實體展3月10日至12日在南港展覽館二館舉辦，並與台北國際自行車展同期展出，規模達3000個攤位，為疫後台灣最具規模的運動健身及自身車展。

疫情改變民眾生活方式，也改變展覽型態，大型國際展覽多以虛實整合方式辦理，貿協今天表示，台北國際體育用品展（TaiSPO）將在3月登場，為期一個月的線上展率先開跑，時間為3月9日至4月8日。

實體展時間為3月10日至12日，在南港展覽館二館舉行，並與台北國際自行車展同期展出，兩展規模達3000個攤位，貿協指出，這是疫後台灣最具規模的運動健身及自身車展。

根據統計，去年台灣運動用品出口總額達37.93億美元，較上年成長48%，而疫情帶動電子通訊商機，近年配備聯網功能、數位內容及運用新興智慧科技的健身器材及運動用品，一舉躍升為市場新寵兒，貿協表示，展覽特別打造「智慧健身房專區」，岱宇、喬山等知名大廠展出相關智慧健身器材。

此外，台北國際體育用品展與全球知名有氧課程萊美（Les Mills）合作，推出後疫情數位健身趨勢講座，邀請知名健身作家Hana、超人氣健身系YouTuber「SBD Taiwan邱個」等到場分享女力健身與抗老化重量訓練等主題。

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貿協進一步說明，近年戶外活動如登山健行、露營相當興盛，預估疫情趨緩後，相關需求仍在，今年展覽也首次攜手台灣越野自行車運動經營品牌Dirty Formosa，在南港展覽館二館戶外場地設立Outdoor Taipei展區。

貿協表示，戶外運動休閒品牌大廠THULE、Snow Peak，以及知名自行車品牌捷安特及BESV等，將在戶外展區展示休旅車戶外運動相關配備及多樣化露營帳篷等，參觀者可體驗越野自行車試乘。（編輯：蘇志宗）1110214