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超商雙雄受惠春節商機 元月營收同期新高

2022/2/14 17:51
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（中央社記者江明晏台北14日電）超商雙雄公布1月營收，受惠春節檔期商機，統一超1月營收236.95億元，年增6.76%，創同期新高；全家便利商店 1月合併營收為73.81億元，年增4.74%，同樣寫下同期新高。

統一超商公布1月合併營業額236.95億元，較去年同期增加6.76%，單月營收創同期新高，整體營運穩健向上。

統一超表示，台灣7-ELEVEn掌握年節商機，藉由OPEN POINT會員生態圈有效推升主題活動效益，同時推出雲端禮物卡數位紅包等帶動成長；轉投資事業統一速達、統一精工、悠旅生活、統一生活及安源資訊等表現亮眼，有效挹注整體營收；因春節送禮、年節採買的網購需求升溫，帶動交貨便、賣貨便、快收便、常溫與冷凍包裹使用頻率增加，帶動相關業績較去年同期成長超過2成。

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全家便利商店1月合併營收為73.81億元，年增4.74%，全家表示，綜觀1月營運表現，受惠於店數與鮮食成長，並掌握消費市場進入春節，應景商品如福袋、禮盒、年菜預購買氣勃發，皆有效帶動整體營收向上。鮮食部分，便當、微波主食、調理麵品群的業績成長一至兩成。

展望2月營運，全家指出，今年農曆春節有9天連假，將陸續推出多款鮮食、杯裝飲料等新品，以及春節後開學開工的促銷活動，皆可望有助業績向上；統一超則表示，7-ELEVEn持續掌握節令商機，持續深耕OPEN POINT熟客生態圈，整合線上線下服務即時滿足消費需求。（編輯：蘇志宗）1110214

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