華泰子公司砸3.05億元 取得大股東頎邦股權

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（中央社記者鍾榮峰台北14日電）記憶體IC封測和電子製造服務（EMS）廠華泰今天公告，子公司樺誠投資取得大股東頎邦約0.6%股權，交易金額約新台幣3.05億元。

華泰指出，此次為策略性投資，子公司樺誠投資從1月28日迄今，以平均每股新台幣68.6元，取得頎邦444萬8000股。

華泰董事會在去年10月下旬通過投資設立樺誠投資，投資金額新台幣2.9億元，由華泰100%持股，預計投資金額10億元，得分次入資。

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根據公開觀測資料，頎邦在2020年12月透過認購私募股、以及股份交換及現金收購方式，已取得華泰過半股權，持股比重52.49%。去年7月中旬華泰股東會全面改選董事，頎邦新任2席董事，另1名獨立董事先前也曾任頎邦獨董一職。

頎邦先前表示，與華泰在覆晶（Flip Chip）領域是策略聯盟重要項目之一，華泰先前指出，兩家公司合作發展下一代封裝產品，華泰以往以打線封裝為主，頎邦以往主攻金屬凸塊，雙方未來布局覆晶封裝，深耕5G通訊產品封測應用。（編輯：趙蔚蘭）1110214