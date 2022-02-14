中保科1月營收創同期新高 健康智慧管理需求增

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（中央社記者潘智義台北14日電）中保科技今天公告1月合併營收新台幣12.8億元，創歷年同期新高，較去年同期增加6.64%。

中保科發布新聞稿表示，受Omicron疫情影響，個人、家庭成員或企業員工對健康管理更加重視，帶動中保科人工智慧（AI）健康智慧宅及企業「職場健康管理解決方案」需求成長，目前全台已有超過10萬人次正在使用中。

中保科技說明，統計近兩個月客戶來電比例，除防災需求仍排首位外，來電了解詢問無接觸的健康智慧宅比例較去年同期增加近30%。

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面對萬物皆漲年代，中保科指出，中保無限+ 可整合雲端警衛，幫社區或大樓節省20%至30%的成本費用。除整合影像防盜、火警受信、緊急求救、機電連動、燈光及空調控制等多項服務功能，還有全年無休的中保科技管制中心做為後盾，可省下夜間駐衛警的傳統警衛人力。

另外，中保科2022年持續布局智慧AI市場，為爭取職場及長照銀髮商機，中保科旗下立偉電子鎖定醫療科技產業領域，預估市場將隨後疫情時代遠端上班、照護等需求上揚。（編輯：張良知）1110214