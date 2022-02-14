強茂擬以每股80.8元 公開收購虹冠電最高30%股權

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（中央社記者江明晏台北14日電）二極體廠強茂今天宣布，以每股80.8元公開收購虹冠電，最高收購30%股權；強茂表示，投資虹冠電除了可認列合理投資收益外，也希望尋求雙方進一步合作。

二極體廠強茂今天召開董事會通過，以每股80.8元公開收購虹冠電普通股股份，公開收購期間為2月16日至3月 17日，最高收購數量2400萬股，約30%股權、最低收購數量約400萬股，約5%股權，若收購股權比率達最低收購股数，本次公開收購即為成就；若以虹冠電今天收盤價68.5元計算，溢價約18%。

強茂指出，公司長期致力製造生產半導體分離式元件，產品包括二極體、TVS 突波抑制器及電晶體，近年專注 MOSFET、IGBT、FRED、Schottky、ESD Array 等相關產品設計開發，並布局第三代半導體材料碳化矽（SiC），可應用於資料中心、工控、車用，電動車及 5G等高階市場。

強茂表示，此次公開收購取得虹冠電普通股，主要基於財務性投資目的；虹冠電為電源管理IC供應商，產品包括功率積體電路、電源模組、場效電晶體、快速恢復二極體，產品應用範圍包括消費型、電腦、工業等領域，2021年營收12.96億元，近期營運績效及獲利穩定成長。

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中長期而言，強茂表示，投資虹冠電除了可認列合理投資收益外，也希望能藉此尋求雙方進一步合作，例如擴充產品線組合、資源整合及其他策略性合作，藉以提升雙方公司資產及股東權益報酬率。

強茂表示，集團致力半導體產業，在追求碳中和的大時代中，綠色能源的發展為功率半導體帶來極大應用，公司發展產品致力於「提高效能、減少功耗、降低溫度」，往永續發展目標努力邁進。（編輯：趙蔚蘭）1110214