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致新與世芯-KY去年賺逾2股本 創歷史新高

2022/2/14 20:56
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（中央社記者張建中新竹14日電）致新及世芯-KY去年營運表現亮麗，營收與獲利同創歷史新高，皆賺進超過2個股本，每股純益分別為新台幣25.45元及21.34元。

致新去年第4季受面板市場需求疲軟影響，季營收滑落至23.34億元，季減約7.26%，毛利率維持在51%水準，歸屬母公司淨利5.81億元，季減約13.98%，每股純益6.79元。

致新去年在電源管理晶片銷售量價齊揚下，總營收達94.15億元，改寫歷史新高紀錄，歸屬母公司淨利21.81億元，同創歷史新高，每股純益25.45元。

展望今年，法人預期，致新今年第1季營運表現可望淡季不淡，季營收將約22億至24億元，將較去年第4季減少6%至增加3%，毛利率將約47%至51%。

致新表示，今年確定拿到的晶圓產能比去年多，只是需觀察通膨是否會排擠消費力、地緣政治變化對總體經濟的影響、塞港若舒緩的影響等變數。

IC設計服務廠世芯-KY去年受惠人工智慧與高效能運算需求強勁，總營收首度突破100億元大關，達104.28億元，稅後淨利也突破10億元關卡，達14.9億元，每股純益21.34元。（編輯：林興盟）1110214

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