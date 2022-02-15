美股多收跌 法人：台股可能回測季線支撐

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（中央社記者張建中台北15日電）美股多數收跌，道瓊指數下挫171.89點，那斯達克指數小跌0.23點。法人預期，台股於14日跌破18000點關卡後，可能進一步回測17934點季線支撐。

市場憂心烏克蘭危機和美國聯邦準備理事會（Fed）升息決定，美股多數收跌。道瓊工業指數下跌171.89點，跌幅0.49%；標準普爾指數下滑16.97點，跌幅0.38%；那斯達克指數微跌0.23點；費城半導體指數小漲4.95點，漲幅0.15%。

國內外產業訊息方面，聯電位於蘇州的8吋晶圓廠和艦有1名員工疑似染疫，配合當地主管機關進行全員檢測，生產活動逐步暫停，對財務業務並無重大影響，第1季業績展望不變，出貨量將持平，平均售價上揚5%。

晶圓測試廠京元電的子公司京隆科技也因進行全員PCR檢測，生產活動逐步暫停，之後配合主管機關核示，即可全面復工。京元電指出，對第1季合併營收尚無重大影響，業績展望不變。

高端COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗於巴拉圭三期疫苗的臨床解盲結果，安全性、耐受性和高免疫原性等方面均符合要求，巴國核准緊急使用授權（EUA）；高端表示，同時將跟其他國家法規單位溝通，申請EUA。

鴻海宣布與印度大型跨國集團Vedanta簽署合作備忘錄，鴻海將透過子公司Big Innovation Holdings Limited投資1.187億美元，與Vedanta成立合資公司，鴻海子公司將持股40%，鎖定印度本土半導體製造。

15家金控獲利全數出爐，1月稅後盈餘合計約新台幣633億元；「金控雙雄」富邦金、國泰金依舊霸占前2名寶座。

二極體廠強茂宣布以每股80.8元公開收購虹冠電，最高收購30%股權。強茂表示，投資虹冠電除了可認列合理投資收益外，也希望尋求雙方進一步合作。

法人表示，台股整體籌碼面中性偏空格局，月線約18159點再度成為壓力，短線可能回測季線支撐；包括地緣政治風險與美國升息都是市場關注的焦點。（編輯：楊蘭軒）1110215