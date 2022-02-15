集保結算所擴大徵才 開出資安金融數位等職缺

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（中央社記者潘智義台北15日電）台灣集中保管結算所今天宣布，即日起展開徵才活動，包括業務、財務會計、法務、金融數位、資訊及資安等多項職缺，共計約40餘人。

台灣集保結算所董事長林修銘透過新聞稿表示，集保積極拓展多元業務與跨域應用場景，多元的業務亟需多元的人才，跨域的服務更要跨域的思維。這次集保史上最大規模徵才，歡迎有使命感與熱忱的青年朋友，共同打造「數位與資安的集保」，共同擘畫台灣數位金融總工程。

集保說明，今年度徵才主要職缺包括業務規劃人員7人、財務會計人員2至3人、法務人員2至3人、金融數位人員3人、系統開發人員6人、資料庫管理人員1至2人、網頁全端程式開發人員6人、資訊應用系統架構師1至2人、系統管理人員1至2人、資安管理人員2至3人、網路管理人員2至3人、系統操作人員4人。

集保今年度人才招募即日起至3月9日止。

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林修銘強調，集保結算所的發展策略，是核心與創新業務並進，重視ESG（環境、社會、公司治理）永續發展。在金管會與金融業者的支持下，進行業務轉型與創新，服務對象持續增加，成為跨資本市場及貨幣市場的唯一後台機構。

另外，集保提供包括股票、期貨、債票券、跨境保管及基金等5大核心業務的集中保管、結算及帳簿劃撥等全方位服務；並透過金融科技及大數據運用，發展數位金融創新服務，包括「集保e手掌握」App、視訊輔助股東會平台、投資人關係整合平台、大數據平台等。（編輯：潘羿菁）1110215