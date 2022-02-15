筆電代工廠布局工業電腦 緯創：尋求加值

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（中央社記者吳家豪台北15日電）筆電代工廠仁寶日前宣布將收購興櫃POS廠普達系統，擴大工業電腦布局，緯創也透過旗下緯昌發展工控相關應用。緯創資通總經理暨緯創智能執行長沈慶堯今天說，這代表業者都在尋求加值。

緯創集團旗下緯昌科技今天發表WiZAVIU智慧行動攝影機暨雲平台產品，沈慶堯以緯昌董事長身分出席，會後接受媒體訪問。

沈慶堯指出，緯創一路做代工，在思考如何運用本身的技術與軟體能力。緯創旗下緯昌科技希望能在工控、安防等應用提供更好的加值，但不會在緯創內部做，因此透過獨立公司提供相關解決方案。

媒體詢問對仁寶擴大布局工業電腦的看法，沈慶堯認為，這代表業者都在尋求加值，緯創也希望運用過去發展多年的軟體經驗找到生意，這是緯創需要長期繼續耕耘的方向。

緯昌於2017年由緯創資通與廣積科技合資成立，聚焦物聯網領域，產品包括為執法部門設計的車載智慧影像分析系統、智慧路燈、商用車輛環景輔助系統，以及針對物流、醫療與零售等委託設計專案。

沈慶堯在產品發表會致詞說，當初希望利用廣積在智慧電腦、智慧交通、智慧城市的基礎，加上緯創集團邊緣運算裝置的技術，在傳統代工領域提供全方位解決方案，讓應用服務有更好發展。

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沈慶堯說，緯昌未來發展兩大重點，包括mobility行動通訊和edge AI邊緣運算，用終端裝置搭配軟體平台，提供解決方案。但在安防、工控等場域有很多專業知識，需要跟夥伴配合，提供有價值的服務，解決在產業上遇到的問題。

緯昌總經理鄭耶光指出，緯昌近幾年營收健康成長，已布局歐洲、美國和日本等國際市場；內部有設定今年成長目標，但仍面臨缺料問題，需審慎看待。（編輯：楊蘭軒）1110215