英特爾傳收購高塔 專家：有助補強成熟製程

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹15日電）外媒報導，英特爾計劃斥資60億美元收購晶圓代工廠高塔半導體。台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真表示，這有助英特爾補強成熟製程，但對擴張市占率效益有限。

劉佩真說，英特爾（Intel）對於重返晶圓代工業務的企圖心很強，除先前發表IDM2.0相關規劃，重新布建製程技術，日前也推出晶圓代工服務加速器，建構一個全方位的生態系聯盟。

劉佩真表示，在購併策略方面，英特爾本來有意收購格羅方德（GlobalFoundries，又稱格芯），只是格羅方德近期營運好轉，沒有被收購的意願；雖然收購格羅方德失利，英特爾對購併策略還是很積極。

英特爾這次有意收購高塔半導體（Tower Semiconductor），劉佩真說，將有助英特爾補強成熟製程部分。高塔目前以類比IC代工業務為主，小部分是分離式元件，製程技術則以0.18微米為主，另有0.11微米及65奈米。

劉佩真表示，高塔以成熟製程、利基型代工業務為主，去年第3季全球晶圓代工排名第9，市占率僅1.4%；英特爾收購高塔，對英特爾擴張晶圓代工市占率實質幫助應有限。

劉佩真說，英特爾收購高塔，對於晶圓代工龍頭廠台積電（2330）影響相當有限。英特爾當前最重要的還是要在先進製程進程能有所突破，才能與台積電角逐晶圓代工市場版圖。（編輯：張均懋）1110215