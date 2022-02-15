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上市公司1月營收年增8.92% 航運、半導體成長顯著

2022/2/15 17:17
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（中央社記者潘智義台北15日電）台灣證券交易所今天公布統計，全體上市公司今年1月營收總計新台幣3兆3413億元，較去年同期成長2735億元，增幅8.92%，成長主要產業為航運業、油電燃氣業及半導體業。

證交所發布新聞稿，上市公司1月營收成長公司共611家，衰退公司351家。

本國及第一上市公司（外國註冊公司在台上市）分別計885家及77家，共計962家，已於2月14日前完成今年1月營收申報作業。

證交所說明，全體上市公司1月營收呈現成長趨勢主要產業為航運業、油電燃氣業及半導體業，衰退趨勢主要產業為橡膠工業、金融保險業及其他電子業。

1月營收成長較大產業當中，航運業因疫情影響供需失衡，導致貨運需求成長及運價上漲，油電燃氣業因油價走高，導致石化基本原料價格上漲，半導體業受5G晶片及車用晶片等市場需求強勁且供不應求影響，使1月較營收較去年同期成長。

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另外，1月營收衰退較大的產業，橡膠工業受車用輪胎及醫療手套供需變動影響，金融保險業因保險業務淨收益減少，其他電子業因零組件缺料及部分終端產品成長動能放緩，導致1月營收較去年同月營收衰退。

證交所呼籲，主管機關今天召集證交所等證期週邊單位，密切關注俄烏緊張情勢對股市及上市公司影響，持續掌握國際局勢，上市公司營收持續成長，提醒投資人關注公司基本面。（編輯：張均懋）1110215

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