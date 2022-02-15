防疫保單熱賣逾73萬件 今年截至2月已理賠逾億元

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（中央社記者謝方娪台北15日電）金管會統計，今年截至2月14日為止，防疫保單熱賣73.6萬件，保費收入達新台幣5.23億元，但因年初本土疫情一度升溫，保險公司今年已掏出1.38億元理賠金。

金管會今天公布防疫保單業績概況，今年截至2月14日為止，整體防疫保單共賣73萬6135件，日均銷量1.6萬件，保費收入達5.23億元。

今年年初Omicron來襲，國內疫情一度升溫，由於保戶多半在隔離結束後才會申請理賠，防疫保單理賠會落後反映疫情情況，今年截至2月14日為止，理賠件數衝高至1580件，理賠金額達1.38億元。

若單看疫苗險業績表現，今年截至2月14日為止，承保件數達33萬6742件，保費收入1.38億元；理賠僅113件，理賠金額604.7萬元。

防疫保單包含一般法定傳染病防疫險和疫苗接種險2大類，前者主要是針對保戶遭隔離、確診COVID-19給予保障，又以隔離型防疫保單最熱門；後者針對保戶施打COVID-19疫苗出現不良反應或不良事件，給予醫療補償或喪葬費用給付等。

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觀察防疫保單業績數據，今年截至2月14日為止，以一般法定傳染病防疫險買氣較高，占比達54%，不過已和疫苗險占比46%差距不大。

防疫保單去年年中銷量達到高峰，8月開始疫情降溫，防疫保單單月銷量跌破百萬件，隨後買氣更墜崖式下滑，一路從單月銷量50萬件、35萬件降至10萬件，年底更交出單月5萬件的慘淡業績。不過今年隨疫情再起，防疫保單再掀熱潮，今年一個半月就已賣出超過73萬件。（編輯：林淑媛）1110215