圓點奈米訂單能見度到4月 積極跨入細胞治療

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（中央社記者韓婷婷台北15日電）Omicron疫情延燒，帶動核酸檢測試劑需求，圓點奈米1月核酸試劑出貨量超過800萬人份，創下歷史新高。總經理簡建興表示，目前訂單能見度到4月，因應後疫情時代，也將積極布局細胞治療等領域。

去年營運成績亮眼的圓點奈米今天舉行媒體交流會，簡建興表示，2022年訂單能見度已看到第2季，截至4月上旬都已滿單。圓點奈米產品行銷全球80個國家，今年將開拓美洲、中東、歐洲市場，營收可望較2021年成長6%至7%。

在海外布局上，將以併購與投資、自動化生產線合作、國際大廠戰略合作三大主軸同步展開，目前在美國、歐洲、亞洲都有合作夥伴洽談中。

簡建興表示，除了既有產品外，也將跨足細胞治療領域，將鎖定試劑的耗材。細胞治療的核心技術在於分離和活化特定細胞，作為後續治療應用；透過特殊修飾的奈米磁珠，可有效快速純化各類細胞，提升治療效果。圓點奈米掌握磁珠製造關鍵技術及多國專利，具有產品多元化開發及量產的實力。

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簡建興表示，針對周邊試劑，如基因編輯蛋白質、質體純化試劑及細胞培養相關耗材皆積極投入開發中，可針對細胞治療產業中上游供應鏈，提供關鍵性材料。規劃將建造細胞治療等級的新廠房，預估在明年底或後年投產。

根據國際市場調查專業機構TechNavio的資料顯示，2024年細胞治療領域總規模為新台幣1.2兆元，其中細胞治療試劑相關約占1/3，達4000億元，且年複合成長率可達10%，圓點奈米相當看好這個市場，積極投入資金與人才，今年預計擴增4成的研發人力。（編輯：張良知）1110215