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台積電逾5千億資本預算 激勵設備工程族群股價齊揚

2022/2/16 09:53
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（中央社記者張建中新竹16日電）晶圓代工廠台積電積極投資擴產，董事會核准209億4417萬美元資本預算，約新台幣5550億1775萬元，激勵京鼎、帆宣、亞翔及家登等設備和工程廠今天股價齊揚。

台積電董事會15日核准資本預算209億4417萬美元，約新台幣5550億1775萬元，將用於建置及升級先進製程產能、建置成熟及特殊製程產能、建置先進封裝產能、廠房興建及廠務設施工程，以及2022年第2季至第4季研發資本預算與經常性資本預算。

台積電積極投資擴產，市場看好無塵室、廠務工程及半導體設備等廠商營運可望受惠，吸引買盤湧入，推升相關族群股價齊揚。

京鼎股價一度達新台幣226.5元，上揚3.9%；帆宣一度達166元，上漲4.73%；亞翔達31.85元，漲幅2.41%；家登達273.5元，漲幅4.58%；信紘科達87.8元，漲幅逾5%。

受惠半導體客戶需求強勁，京鼎1月營收達11.32億元，為單月營收歷史次高水準，年增17.57%。帆宣在工程收入增加挹注下，1月營收達36.27億元，為單月營收歷史第3高水準，年增74.37%。

隨著台灣市場專案工程進入施工高峰期，中國大陸市場工程逐漸步入正軌，亞翔1月營收達28.86億元，年增94.53%。家登在光罩、晶圓載具產品營收增加挹注下，1月營收3.37億元，年增52.62%，並為歷年同期新高。

信紘科在半導體廠擴產需求強勁下，1月營收更攀高至1.91億元，年增33.67%，並一舉刷新上櫃後單月營收新高。（編輯：潘羿菁）1110216

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