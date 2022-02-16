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台股盤中大漲271點 法人：還有反彈空間

2022/2/16 11:01
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（中央社記者鍾榮峰台北16日電）俄羅斯入侵烏克蘭疑慮緩和，帶動美股勁揚，也激勵台股今天盤中高點大漲271點，不僅重返萬八大關，也一舉收復18100點和18200點整數關卡，也收復月線和短期均線。

法人表示，台股短線應該還有反彈空間，關鍵要站穩月線，但月線有下彎跡象，台股短線仍有回檔壓力，須關注美國聯準會（Fed）升息和縮減資產負債表進展。

俄羅斯15日宣布撤回部分在烏克蘭附近演習的軍隊，緩和俄羅斯可能即將入侵烏克蘭的疑慮後，美股四大指數收高，激勵台股今天開盤跳空上漲逾百點，電子權值股和航運股領軍衝鋒，台股盤中高點來到18223.59點，大漲271點。

台股盤中不僅重返萬八大關，也一舉收復18100點和18200點整數關卡，並站上10日線18020點、5日線18162點和月線18147點。

到10點57分，台股加權股價指數來到18202.23點，大漲250.42點，成交值來到新台幣1544.67億元，盤中電子股成交值占比約61%，航運股成交值占比20.5%。

晶圓代工龍頭台積電今天起至4月15日，自集中交易市場買回1387張庫藏股，買回區間價格每股444元至960元，台積電今天盤中股價最高來到645元，漲12元，漲幅1.89%，市值大增新台幣3111億元，來到16.72兆元。

另外聯發科、鴻海、日月光投控等電子權值股走勢堅挺，航運股盤中上漲逾2.7%，代表中小型股的櫃買OTC指數盤中勁揚1.6%。

兆豐國際投顧協理黃國偉表示，台股今天反彈主要是反應美股四大指數勁揚和俄烏緊張局勢趨緩因素，不過大盤反彈幅度，距離俄烏日前局勢緊張牽動台股明顯回測前的波段高點18130點，還有一段距離。

黃國偉指出，台股短線應該還有反彈空間，關鍵要站穩月線，因為月線是短期大盤多空分水嶺，不過月線仍有往下的跡象，台股短線不排除仍有回檔壓力。

展望台股後市，黃國偉分析，俄烏局勢不是影響國際股市的長期因素，且烏克蘭短期內無法加入北約，在歐盟和俄羅斯之間形成緩衝地區，有助俄烏局勢趨緩；影響國際股市的關鍵因素仍在於美國聯準會（Fed）升息和縮減資產負債表的規模大小與時程快慢。

黃國偉預期，到3月15日至16日美聯準會聯邦公開市場委員會（FOMC）公布利率決策會議記錄結果前，台股不易有明顯漲勢，最好狀況是盤堅整理格局，但不排除再次回測前波低點。（編輯：潘羿菁）1110216

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