台股重返18200點 法人：短線區間箱型整理

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（中央社記者鍾榮峰台北16日電）俄烏緊張局勢緩和，激勵台股今天大漲279點，收在18231點，重返18200點關卡，也收復月線和短期均線。法人分析，16日盤勢回歸基本面，未來2天是重要觀察期，預估台股短線箱型整理。

俄羅斯15日宣布撤回部分在烏克蘭附近演習的軍隊，緩和俄羅斯可能即將入侵烏克蘭的疑慮後，美股四大指數收高，激勵台股今天開盤跳空上漲，在電子權值股、航運及金融股領攻下，終場大漲279.66點，收在18231.47點，一舉收復18000點、18100點及18200點三大關卡，也收復月線18148點、5日線18166點和10日線18022點。

台股今天成交值來到新台幣2690.2億元，加計盤後為2710.45億元。其中，電子股成交值約1650.53億元，占大盤單日成交值比重60.9%；航運股成交值515.62億元，占大盤比重約19.02%。

華南投顧董事長儲祥生接受中央社記者電訪分析，俄烏緊張態勢趨緩、美股四大指數勁揚，台股今天順勢大漲，外資終結連2個交易日賣超回補轉買，加上投信法人連12個交易日買超台股繼續作多，帶動台股今天大漲收復18200點整數關卡。

第一金投顧董事長陳奕光接受記者電訪表示，俄烏衝突局勢和緩，台股今天補回之前空方缺口，16日盤勢回歸基本面，未來2天是重要觀察期，預估台股短線在17900點至18700點區間箱型整理，回測17900點有支撐，上攻不排除有機會突破18700點。

陳奕光分析，17900點是台股土洋對作換手的關鍵區間。根據統計，投信法人今年以來累計買超台股383億元，八大官股加碼超過400億元，外資法人累計賣超台股506億元，自營商累計賣超732億元，融資減碼186億元，一定程度代表國內法人、外資和散戶之間籌碼換手的趨勢。

儲祥生預期，台股走勢仍看美股表現，若美股繼續走揚，台股有機會上攻18600點大關，短線投信法人仍有機會持續加碼台股；不過台股攻上波段高點後，須留意指數回檔修正壓力。（編輯：張良知）1110216