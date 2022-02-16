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義隆電投資奇美車電取得董事 攜手開發ADAS系統

2022/2/16 17:37
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（中央社記者張建中新竹16日電）觸控晶片廠義隆電今天宣布，策略投資奇美車電，雙方將合作投入開發新世代先進駕駛輔助系統（ADAS）相關應用產品。

義隆電表示，這次投資奇美車電，持股超過3成，並取得4席董事，義隆電董事長葉儀皓將擔任奇美車電董事長，與原有的經營團隊一起拓展汽車市場。

義隆電指出，雙方將以義隆電與中研院共同研發的YOLOR物件偵測技術為核心，再改良的AI人工智慧邊緣運算演算法ELAN-Net，整合至奇美車電的嵌入式AI影像邊緣運算平台，發揮YOLOR多任務運算即時化處理的特性。

除了可以應用在汽車及工業移動機械車等既有客戶管道外，義隆電表示，目前已攻入日益成長的電動車市場，展現企業多角化的營運布局。義隆電指出，奇美車電團隊從2006年致力於車用嵌入式影像辨識應用領域的智慧化系統設計開發，從光學設計，軟、硬體規劃、數據探勘分析，乃至於各類物件的偵測、追蹤、預測、分析與決策等皆自主掌控核心技術。

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奇美車電團隊於2019年全面升級導入AI影像辨識技術於全系列ADAS產品，目前量產出貨的前視ADAS系統提供前車防撞警示、車距監控警示、車道偏移警示、前車駛離提示、滑溜碰撞警示及行人偵測警示等。

奇美車電的內置ADAS系統提供疲勞及分心等駕駛行為偵測警示，外置鏡頭則提供商用車盲區（內輪差轉彎輔助）資訊系統，已完整涵蓋車用影像辨識領域的ADAS產品布局。（編輯：張均懋）1110216

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