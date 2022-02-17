資本市場遇亂流 1月投資型保單銷售年減逾5成

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（中央社記者謝方娪台北17日電）受到美國聯準會（Fed）升息議題干擾，1月資本市場出現亂流，影響投資型保單買氣，1月投資型保單初年度保費（含負債項下收入）僅新台幣531.52億元，年減1.4%，若不加計負債項下收入，更年減逾5成。

壽險公會今天公布1月業績概況，1月壽險業保費收入（含負債項下收入）達2613.56億元，年減9.3%，其中初年度保費收入達1074.8億元，相比去年同期成長9.6%；續年度保費收入縮水至1538.76億元，年減19%。

就保單投資盈虧是否由保險公司負責，可分為傳統型保單和投資型保單，傳統型保單1月初年度保費（含負債項下收入）為543.27億元，年增23%；投資型保單初年度保費（含負債項下收入）為531.52億元，年減1.4%。

傳統型保單1月銷售開出紅盤，壽險公會指出，第一個原因是疫苗險熱賣，第二項原因是美國升息預期，美元利變壽險買氣升溫，帶動傳統型保單初年度保費年增逾2成。

不過，先前買氣強強滾的投資型保單，受到美國提前升息議題影響，資本市場波動加劇，1月初年度保費微幅年減1.4%，若不加計負債項下收入，投資型保單1月買氣更驟減53.3%。

壽險公會解釋，去年年初業界銷售多半為附保證給付的投資型保單，此類保單保險收入成分較高，但為利壽險業因應「美國保險監理官協會」附保證給付投資型保單準備金計提方式變更，金管會要求業者在去年底前完成附保證給付投資型保單有效契約的變更作業。

若在去年底沒有完成變更作業的業者，今年起必須暫停銷售附保證給付投資型保單，直到變更完成為止，在暫停銷售期間，市場由負債成分較高的類全委保單取代，因此若不看負債項下收入，1月投資型保單買氣相比去年同期更直接砍半。

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大型壽險業高層說，受到疫情影響，民眾保障意識提高，預期今年保障型商品會持續受到市場重視，醫療保障、健康促進外溢商品銷售都可能較去年提升，且受市場升息預期心理影響，利變商品買氣也會增長，傳統型保單市場將會轉好。

另一方面，去年資本市場熱絡已墊高投資型保單銷售基期，加上金管會可能對投資型保單連結高收債作出限制，壽險高層表示，業者勢必得因應法規調整商品和作業流程、通路要學習新的招攬規定等，預期今年投資型保單整體買氣會較去年下降。（編輯：張均懋）1110217