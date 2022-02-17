更多編輯台推薦新聞：
影片／阿辰師登法國電視台 成另類台灣之光
文化

影片／阿辰師登法國電視台 成另類台灣之光

胰臟癌早期無症狀 醫師籲高階健檢助揪出癌王
生活

胰臟癌早期無症狀 醫師籲高階健檢助揪出癌王

曼谷英文正名 官方澄清Bangkok仍可用
國際

曼谷英文正名 官方澄清Bangkok仍可用

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

波士頓顧問：逾9成企業無法做到完整碳盤查

2022/2/17 19:08
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹17日電）節能減碳是全球大趨勢，BCG調查指出，有85%的企業高度關切減排議題，但有超過9成的企業無法做到完整碳盤查，企業在碳排計算和減碳能力上仍有很大的進步空間。

波士頓顧問（BCG）今天公布全球企業碳盤查調查結果。1290家接受調查的企業中，有81%的企業忽略了部分企業內部排放。

外部排放占各類製造業及化工業等企業碳排的6至8成，BCG指出，有高達66%的企業卻未提出任何外部排放報告。受訪企業估計碳排計算的錯誤率約30%至40%。

BCG表示，有53%的企業因為碳盤查頻率不足，難以依此做出減排決策。有86%的企業仍在用試算表手動記錄和報告排放量。企業在完整性、正確性、經常性與自動化方面都有很大的進步空間。

BCG董事總經理暨全球合夥人陳美融說，企業如果無法掌握自身的碳排量，如何能夠追蹤並設定正確的減排目標。

陳美融以減重作比方，表示減重有許多方法，但沒有精準的磅秤，如何能衡量成果。企業若沒有將生產原料的排放攤開分析，往往會嚴重低估排放量。

BCG指出，國際上有越來越多品牌客戶受碳稅等壓力影響，很快轉而要求供應商配合其減碳規範。台灣許多企業為價值鏈上游的製造代工，勢必得加快腳步，建立減碳能力，方能維持競爭力。（編輯：趙蔚蘭）1110217

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族