波士頓顧問：逾9成企業無法做到完整碳盤查

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（中央社記者張建中新竹17日電）節能減碳是全球大趨勢，BCG調查指出，有85%的企業高度關切減排議題，但有超過9成的企業無法做到完整碳盤查，企業在碳排計算和減碳能力上仍有很大的進步空間。

波士頓顧問（BCG）今天公布全球企業碳盤查調查結果。1290家接受調查的企業中，有81%的企業忽略了部分企業內部排放。

外部排放占各類製造業及化工業等企業碳排的6至8成，BCG指出，有高達66%的企業卻未提出任何外部排放報告。受訪企業估計碳排計算的錯誤率約30%至40%。

BCG表示，有53%的企業因為碳盤查頻率不足，難以依此做出減排決策。有86%的企業仍在用試算表手動記錄和報告排放量。企業在完整性、正確性、經常性與自動化方面都有很大的進步空間。

BCG董事總經理暨全球合夥人陳美融說，企業如果無法掌握自身的碳排量，如何能夠追蹤並設定正確的減排目標。

陳美融以減重作比方，表示減重有許多方法，但沒有精準的磅秤，如何能衡量成果。企業若沒有將生產原料的排放攤開分析，往往會嚴重低估排放量。

BCG指出，國際上有越來越多品牌客戶受碳稅等壓力影響，很快轉而要求供應商配合其減碳規範。台灣許多企業為價值鏈上游的製造代工，勢必得加快腳步，建立減碳能力，方能維持競爭力。（編輯：趙蔚蘭）1110217