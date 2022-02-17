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拚綠色金融 永豐銀推綠能電廠資訊管理系統

2022/2/17 21:52
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（中央社記者謝方娪台北17日電）力拚綠色金融，永豐銀行首創綠能電廠資訊管理系統，獲經濟部智慧財產局專利認證。永豐銀今天指出，此系統擁有電廠評估、資產評價、營收預測及風險評估等4功能，可依電廠自身生命週期評估發電效益並用於決策。

永豐銀行表示，綠能電廠資訊管理系統可分析電廠關鍵數據，例如設置地點日照量模擬、鄰近案場歷史資料等，可用於建廠或融資決策並提升貸前、貸後管理效率，加速推動永續家園。

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綠能電廠資訊管理系統同步導入AI（人工智慧），透過AI模擬日照量並運用鄰近案場歷史發電量且同步試算理想收益，可預測未來發電效益及追蹤投資報酬率，協助客戶決策電廠選址，另建廠後結合電廠健康度模型指標，可建立即時資訊監控及預警機制，落實營運風險控管。

永豐銀行表示，綠能電廠資訊管理系統除有助銀行自身及綠能業者的貸前或營運前評估、貸後或營運風險控管外，伴隨企業加入RE100供應鏈已是全球趨勢，綠能電廠資訊管理系統也可協助產出電廠營運狀況履歷，成為企業採購穩定綠電來源的重要參考依據。（編輯：林興盟）1110217

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