銀行推公教人員專案 房貸轉增貸利率最低1.31%

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（中央社記者謝方娪台北17日電）台新銀行今天宣布推出「公教巢好貸」，提供公教人員專屬房屋加值貸款專案，只要房屋為自住，既有房貸轉增貸或以未有貸款的房屋辦理增貸可享最低1.31%利率，貸款成數最高8.5成。

台新銀行表示，目前房貸市場針對公教人員的「築巢優利貸」僅適用購屋貸款，為貼近公教人員資金理財需求，「公教巢好貸」鎖定任職中央及地方各機關、公營事業機構及公立學校編制內的公教人員，提供房貸轉增貸優惠條件。

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台新銀行指出，不論是既有房貸轉增貸或以未有貸款的房屋辦理增貸，只要房屋為自住，皆可享最低1.31%利率，貸款成數最高8.5成、貸款期限最長30年及最長5年寬限期，提供公教人員取得資金的管道。

台新銀行消費金融處資深副總經理吳良民表示，一般民眾辦理購屋貸款前2年本金還款不多，這次專案貸款成數最高可達8.5成，提供較大增貸空間，並透過最長30年貸款期限及最長5年寬限期，降低每月月付金，保留可支配所得彈性，作為家庭消費支出、重新裝潢房屋、小孩教育費用、家庭備用金等財務規劃用途。（編輯：張均懋）1110217