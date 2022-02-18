俄烏局勢撲朔迷離 法人：台股選股不選市

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（中央社記者韓婷婷台北18日電）俄烏局勢撲朔迷離，全球股市隨著上沖下洗，台股今天開低後跌幅收斂，終場小跌36點作收。法人表示，升息及地緣政治不確定因素干擾，短期將持續陷入波動，但中期偏多格局不變，選股不選市為原則，聚焦基本面佳族群。

法人表示，在美國1月消費者物價指數大幅上升至7.5%、創下近40年的新高後，持續升溫的俄、烏局勢，也引發市場預期聯準會將大幅升息以對抗通膨的疑慮。最新的聯邦利率期貨甚至顯示聯準會可能會在今年內升息6碼，導致市場擔憂聯準會恐加速緊縮資金，使得全球股市承受壓力而下跌。

摩根投信表示，俄烏局勢增添通膨隱憂，市場預估升息步伐加快；當前俄羅斯供應歐洲至少三分之一的天然氣消費，並生產全球約10%的原油，由於市場擔憂俄羅斯與烏克蘭之間的地緣風險影響商品市場的供給，因而使得黃金與美元在避險的情緒下走強，能源股與部分基本金屬價格亦應聲上漲。

摩根投信認為，在最壞的情況下，若俄羅斯入侵烏克蘭，短線股市的波動也勢必加大。然而，北約與俄羅斯仍在持續進行協商，一旦調停成功，股市有望跌深反彈。

日盛投信表示，最新聯邦公開市場委員會（FOMC）會議紀錄表達對升息路徑保持彈性，聯準會（Fed）加速退場是建構在不傷害經濟前提下，市場仍預期美國在2022年將緩步升息4碼至6碼，縮表以到期不續買為原則，幅度影響有限。美股短期不確定性猶存，中期偏多格局不變，台股以選股不選市為原則，聚焦基本面佳族群。

日盛精選五虎基金投資團隊表示，聯準會主席鮑爾雖透露最快將於3月升息，但未揭露升息速度及幅度等細節，將視經濟數據靈活調整。觀察過去經驗，美國進入升息循環，政策不確定性消除，美股皆止跌反彈、再創新高，而台股過去5次進入美國升息期間，顯示升息前台股小幅震盪，確立升息後，台股同步上揚。

日盛精選五虎基金投資團隊指出，目前短期台股呈現震盪整理，但看好強勁企業獲利將帶動指數向上創高。且從評價面來看，偏低的估值將提供堅實的下檔支撐保護，台股下跌空間有限。升息年對金融股有利，升息將使壽險利差損縮小，對壽險公司有利，升息將使銀行存放利差放大，對銀行有利，金融股為可觀察焦點。此外，半導體、5G手機、智能車、伺服器等族群，亦將持續關注。（編輯：蘇志宗）1110218