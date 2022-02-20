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防疫雙險買氣夯 1月產險網路投保件數年增逾4倍

2022/2/20 20:50
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（中央社記者謝方娪台北20日電）受到年初本土疫情升溫及台產逾400萬件防疫保單到期影響，1月防疫雙險買氣顯著回升，帶動產險業1月網路投保業績開紅盤，件數達74.57萬件，年增4.21倍。

金管會今天公布1月網路投保業績概況，保險業2022年1月網路投保件數為75.85萬件，年增60.89萬件，增幅高達4.06倍；其中，壽險業網路投保件數1.28萬件，年增87.8%；產險業網路投保件數74.57萬件，年增4.21倍。

保險業1月網路投保初年度保費收入為新台幣4.09億元，年增2.26億元，增幅1.23倍；壽、產險業網路投保初年度保費收入分別為0.34億元及3.75億元，年增率各達13.3%及144.5%。

金管會保險局觀察，壽險業銷售小額終老險、重大疾病健康險、實支實付健康險業績均呈現上揚，產險業則受惠防疫雙險買氣回升，帶動壽、產險業網路投保業績雙雙衝高。

1月壽險業網路投保賣最好的前3大保單，由利變年金險保費收入0.29億元奪冠，其次為旅平險0.014億元、定期壽險0.009億元；產險業賣最好的前3大保單則為疫苗險1.42億元、汽車險1.05億元、機車險0.73億元。

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旅平險雖然在壽險業網路投保熱賣險種行列，相比疫情前，仍能明顯看出投保需求下滑。保險局說，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，各國管制出入境及民眾出國意願降低，無論產、壽險業銷售旅平險，業績都呈現滑落。

若從公司別觀察，1月網路投保業績前3名壽險，依序為中壽、富邦人壽、第一金人壽；網路投保業績前3名產險依序為新安東京海上產、富邦產、兆豐產。（編輯：蘇志宗）1110220

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