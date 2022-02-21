日立收購永大等大案貢獻 1月僑外投資金額年增1.7倍
（中央社記者梁珮綺台北21日電）疫情持續干擾跨國移動，經濟部今天公布今年1月僑外投資件數為164件，年減28.07%，不過，由於核准日立取得永大機電股份、丹麥能源商哥本哈根增資彰芳離岸風場，投資金額為13億7300萬美元，較去年同期增加170.21%。
經濟部投資審議委員會今天公布111年1月僑外投資、陸資來台投資、對外投資、對中國大陸投資4類核准案件與金額的相關統計。
統計顯示，今年1月僑外投資件數為164件、年減28.07%，持續雙位數衰退，不過投資金額為13億7300萬美元（約新台幣411億9000萬元），年增170.21%。
投審會說明，主要是核准丹麥能源商哥本哈根以新台幣105.6億元增加貸款投資彰芳離岸風場，以及日商日立以新台幣246.7億取得永大機電股份等大型投資案所致。
根據投審會統計，去年核准新設公司97件，投資金額約2925萬5893美元（約新台幣8億7767萬6800元）。
新南向國家來台投資件數為32件、年減25.58%，金額為8966萬7000美元（約新台幣26億9001萬元）、年增264.12%，主要投資來源地是新加坡、泰國及澳大利亞。
陸資來台投資件數、金額則雙雙成長，今年1月核准4件，年增100%，投資金額為456萬4000美元（約新台幣1億3692萬元），年增201.84%。
投審會說明，主要是核准陸商鴻碩精密電工（蘇州）公司以新台幣8388萬元增資航碩興業公司等投資案所致。
對外投資方面，件數與金額也雙雙成長，共核准49件、年增113.04%，金額為4億1228萬美元（約新台幣123億5852萬元），年成長9.25%。
投審會指出，主要是核准台北富邦商業銀行以2520億韓元（約新台幣60億元）受讓取得韓國現代卡10%股權等案的緣故。
至於赴新南向國家投資部分，共核准15件、年減114.29%，投資金額約6831萬4000美元（約新台幣20億4942萬元），年減77%，投資主要集中在越南、印度、柬埔寨。
對中國大陸投資方面，共核准件數為42件，較去年同期增加23.53%，投資金額約3億347萬3000美元（約新台幣91億419萬元），年成長21.51%，主要是核准南亞電路板以7100萬美元間接增資大陸地區南亞電路板所致。（編輯：潘羿菁）1110221
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